Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 04 Martie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor anunță scoaterea la concurs a unor posturi neclericale vacante, după cum urmează:

  • inspector eparhial la Corpul de inspecție bisericească al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor (perioada de candidare 1-15 martie);
  • lucrător gestionar la Serviciul colportaj al Arhi­episcopiei Bucureștilor (perioadă de candidare 1-31 martie);
  • contabil (contabilitate de ges­tiune) la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
  • croitor la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
  • broder la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
  • manipulant la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
  • cântăreț bisericesc la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală (perioadă de candidare 1-20 martie), la Parohia Dorobanți, Protoieria Sector 1 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie) și la Parohia „Sfântul Silvestru”, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie);
  • administrator la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-31 martie);
  • îngrijitor la Parohia „Sfântul Dumitru”-Colentina, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-31 martie), la Parohia Șerban Vodă, Protoieria Sector 4 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie) și la Parohia „Sfântul Spiridon”, Protoieria Sector 4 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie);
  • infirmieră la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie);
  • bucătar (fracțiune de normă ½) la Parohia Pre­cupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie). 

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.

 

