Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a unor posturi neclericale vacante, după cum urmează:
- inspector eparhial la Corpul de inspecție bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioada de candidare 1-15 martie);
- lucrător gestionar la Serviciul colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor (perioadă de candidare 1-31 martie);
- contabil (contabilitate de gestiune) la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
- croitor la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
- broder la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
- manipulant la Serviciul colportaj (perioadă de candidare 1-31 martie);
- cântăreț bisericesc la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală (perioadă de candidare 1-20 martie), la Parohia Dorobanți, Protoieria Sector 1 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie) și la Parohia „Sfântul Silvestru”, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie);
- administrator la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-31 martie);
- îngrijitor la Parohia „Sfântul Dumitru”-Colentina, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-31 martie), la Parohia Șerban Vodă, Protoieria Sector 4 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie) și la Parohia „Sfântul Spiridon”, Protoieria Sector 4 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie);
- infirmieră la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie);
- bucătar (fracțiune de normă ½) la Parohia Precupeții Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală (perioadă de candidare 1-15 martie).
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.