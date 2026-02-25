Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria I) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele
Lucrări de pictură la Parohia Eroii Neamului din Craiova
Parohia Eroii Neamului cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea București nr. 84, județul Dolj, organizează, în data de 15.03.2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, de la biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” (continuare lucrări), în suprafață de aprox. 1.800 mp, categoria a II-a. Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei ofertele de execuţie, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, până la data de 14.03.2026, pe adresa: Parohia Eroii Neamului, str. Calea București nr. 84, Craiova, județul Dolj. Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. Sergiu Grigore Popescu, telefon: 0722.783.782.