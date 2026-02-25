Lucrări de pictură la Parohia Eroii Neamului din Craiova

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 26 Feb 2026

Parohia Eroii Neamului cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea București nr. 84, județul Dolj, organizează, în data de 15.03.2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, de la biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” (continuare lucrări), în suprafață de aprox. 1.800 mp, categoria a II-a. Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei ofertele de execuţie, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, până la data de 14.03.2026, pe adresa: Parohia Eroii Neamului, str. Calea București nr. 84, Craiova, județul Dolj. Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. Sergiu Grigore Popescu, ­telefon: 0722.783.782.

 

