Licitație la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Șerbești, județul Iași

Data: 13 Martie 2026

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Șerbești (categoria a III-a), comuna  Ciortești, Protopopiatul Iași III, județul Iași, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, de la Biserica „Sfânta Treime și Sfântul Arhidiacon Ștefan”, pentru o suprafață de 780 mp, în ziua de 29 martie 2026, ora 13:00. Pictorii autorizați CPB vor trimite ofertele de execuție, însoțite de CV-ul și portofoliul de lucrări până la data de 28 martie 2026. Ofertele vor fi analizate în ședința Consiliului parohial din 29 martie, la sediul parohiei. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Șerbești, str. Fermei nr. 9, com. Ciortesti, jud. Iași. Contact: pr. paroh Apostol Ionuț, tel.: 0765.320.938, e-mail: apostol.valerian@yahoo.com.

 

