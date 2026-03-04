Licitație de pictură la Parohia Mărcuța din Capitală

Data: 05 Martie 2026

Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală, situată în str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, Bucu­rești, organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală (43 de icoane pictate pe pânză, montate pe şasiu de lemn), de la Capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” (din demisolul bisericii parohiale).

Pictorii interesați vor prezenta parohiei ofertele de exe­cuție, însoțite de CV-ul și portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedința Consiliului parohial, din data de 24 martie 2026, ora 12:00.

Ofertele se vor depune în plic închis până cel târziu la data de 23 martie 2026, ora 17:00 și se vor trimite prin poștă/curierat rapid sau direct, la adresa: Parohia Mărcuța, strada Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București. Persoană de contact: preot paroh Gheorghe Dan, tel.: 0745.045.868; e-mail: ­dangheorghepreot@gmail.com.