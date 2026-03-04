Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație de pictură la Parohia Mărcuța din Capitală

Data: 05 Martie 2026

Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală, situată în str. Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, Bucu­rești, organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură murală (43 de icoane pictate pe pânză, montate pe şasiu de lemn), de la Capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” (din demisolul bisericii parohiale).

Pictorii interesați vor prezenta parohiei ofertele de exe­cuție, însoțite de CV-ul și portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în şedința Consiliului parohial, din data de 24 martie 2026, ora 12:00.

Ofertele se vor depune în plic închis până cel târziu la data de 23 martie 2026, ora 17:00 și se vor trimite prin poștă/curierat rapid sau direct, la adresa: Parohia Mărcuța, strada Biserica Mărcuța nr. 8, sector 2, București. Persoană de contact: preot paroh Gheorghe Dan, tel.: 0745.045.868; e-mail: ­dangheorghepreot@gmail.com.

 

