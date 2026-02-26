Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria I) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele
Lucrări de pictură la Parohia Cuza-Vodă, județul Botoşani
Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” (categoria a III-a rural), din localitatea Cuza-Vodă, comuna Viişoara, județul Botoşani, Protopopiatul Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafaţă de 609 mp, în ziua de luni, 16 martie, ora 10:00. Pictorii autorizaţi CPB vor trimite ofertele de execuţie, până la data de 15 martie. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, din localitatea Cuza-Vodă, com. Viişoara, județul Botoșani. Contact: pr. paroh Ionuţ Constantin Dinu, tel.: 0743.274.673, e-mail: ionutdinu2009@yahoo.com.