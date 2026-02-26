Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lucrări de pictură la Parohia Cuza-Vodă, județul Botoşani

Data: 27 Feb 2026

Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” (categoria a III-a rural), din localitatea Cuza-Vodă, comuna Viişoara, județul Botoşani, Protopopiatul Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafaţă de 609 mp, în ziua de luni, 16 martie, ora 10:00. Pictorii autorizaţi CPB vor trimite ofertele de execuţie, până la data de 15 martie. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, din localitatea Cuza-Vodă, com. Viişoara, județul Botoșani. Contact: pr. paroh Ionuţ Constantin Dinu, tel.: 0743.274.673, e-mail: ionutdinu2009@yahoo.com.

 

