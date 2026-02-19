Parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Holboca II (categoria a III-a), comuna Holboca, județul Iași, Protopopiatul Iași II, organizează licitație pentru adjudecarea
Licitație la Parohia Gemenea, județul Dâmbovița
Parohia Gemenea, categoria a II-a, Protoieria Târgoviște Nord, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturilor murale interioare, la biserica parohială, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Duminica Tuturor Sfinților”, pentru o suprafață estimată de 815 mp. Licitația va avea loc în data de 12 martie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din localitatea Oncești- Gemenea, Str. Bisericii, comuna Voinești, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Mihail Alin Stroe, telefon: 0766.326.582 sau e-mail: mihai.stroe1984@gmail.com. Restauratorii de pictură murală, autorizați de CPB, vor prezenta oferte de execuție până la data de 11 martie 2026.