Licitație la Parohia Gemenea, județul Dâmbovița

Data: 23 Feb 2026

Parohia Gemenea, categoria a II-a, Protoieria Târgoviște Nord, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturilor murale interioare, la biserica parohială, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Duminica Tuturor Sfinților”, pentru o suprafață estimată de 815 mp. Licitația va avea loc în data de 12 martie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din localitatea Oncești- Gemenea, Str. Bisericii, comuna Voi­nești, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Mihail Alin Stroe,  telefon: 0766.326.582 sau e-mail: mihai.stroe1984@gmail.com. Restauratorii de pictură murală, autorizați de CPB, vor prezenta oferte de exe­cuție până la data de 11 martie 2026.

 

