Lucrări de pictură la Parohia Holboca II, județul Iași

Lucrări de pictură la Parohia Holboca II, județul Iași

Data: 23 Feb 2026

Parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Holboca II (categoria a III-a), comuna Holboca, județul Iași, Protopopiatul Iași II, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafață de 1.254 mp, în ziua de miercuri, 11 martie, ora 12:00. Pictorii autorizați CPB vor trimite ofertele de execuție, însoțite de CV-ul și portofoliul de lucrări, până la data de 10 martie 2026. Ofertele vor fi analizate în ședința Consiliului parohial din 11 martie, la sediul parohiei. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Holboca II, Str. Pensiunii nr. 32. Contact: pr. paroh Teofil Irimia, tel. 0741.173.041, e-mail holbocaiasi2@mmb.ro.

 

