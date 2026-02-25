Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi, județul Botoșani

Licitație la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi, județul Botoșani

Data: 25 Feb 2026

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi (categoria a III-a rural), sat Ivancăuţi, comuna Păltiniş, județul Botoşani, Protopopiat Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafaţă de 450 mp, în ziua de miercuri, 11 martie, ora 10:30. Pictorii autorizaţi CPB vor trimite ofertele de execuţie până la data de 10 martie.

Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi, comuna Păltiniş, județul Botoşani. Contact: pr. paroh Flavius Drob, tel.: 0748.769.959, email: drobflavius@yahoo.com.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri