Parohia Gemenea, categoria a II-a, Protoieria Târgoviște Nord, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturilor murale interioare, la
Licitație la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi, județul Botoșani
Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi (categoria a III-a rural), sat Ivancăuţi, comuna Păltiniş, județul Botoşani, Protopopiat Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafaţă de 450 mp, în ziua de miercuri, 11 martie, ora 10:30. Pictorii autorizaţi CPB vor trimite ofertele de execuţie până la data de 10 martie.
Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Ivancăuţi, comuna Păltiniş, județul Botoşani. Contact: pr. paroh Flavius Drob, tel.: 0748.769.959, email: drobflavius@yahoo.com.