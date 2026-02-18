Parohia Schela Mare, categoria I, Protoieria Târgoviște Sud, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturii murale interioare, la
Licitație la Parohia Holboca II, județul Iași
Parohia „Sfântul Ierarh Dosoftei” și „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”-Holboca II (categoria a III-a), comuna Holboca, județul Iași, Protopopiatul Iași II, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafață de 1.254 mp, în ziua de miercuri, 25 martie, ora 12:00. Pictorii autorizați CPB vor trimite ofertele de execuție, însoțite de CV-ul și portofoliul de lucrări până la data de 24 martie 2026. Ofertele vor fi analizate în ședința Consiliului parohial din 25 martie, la sediul parohiei. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Holboca II, str. Pensiunii nr. 32. Contact: pr. paroh Teofil Irimia, tel.: 0741.173.041, e-mail: holbocaiasi2@mmb.ro.