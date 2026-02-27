Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” (categoria a III-a rural), din localitatea Cuza-Vodă, comuna Viişoara, județul Botoşani, Protopopiatul Darabani, Eparhia Iaşilor, organizează licitaţie
Licitație la Mănăstirea Snagov, județul Ilfov
Mănăstirea Snagov, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 19 martie 2026, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, municipiul București, licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, în tehnica frescă, de la Paraclisul integrat Ansamblului Cultural Muzeal al Mănăstirii Snagov, județul Ilfov. Suprafața murală estimată de intervenție este de aproximativ 450 mp, conform proiectului de deviz aprobat. Pictorii bisericești autorizați CPB (categoria I și a II-a) pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: cancelaria@arhiepiscopiabucureștilor.ro. Termenul de prezentare a ofertelor de execuție este 18 martie 2026. Proiectul tehnic de execuție și caietul de sarcini pot fi consultate la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul patrimoniu și pictură bisericească și/sau Sectorul exarhat.