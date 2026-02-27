Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Mănăstirea Snagov, județul Ilfov

Data: 03 Martie 2026

Mănăstirea Snagov, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 19 martie 2026, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, municipiul București, licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, în tehnica frescă, de la Paraclisul integrat Ansamblului Cultural Muzeal al Mănăstirii Snagov, județul Ilfov. Suprafața murală estimată de intervenție este de aproximativ 450 mp, conform proiectului de deviz aprobat. Pictorii bisericești autorizați CPB (categoria I și a II-a) pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: cancelaria@arhiepiscopiabucureștilor.ro. Termenul de prezentare a ofertelor de execuție este 18 martie 2026. Proiectul tehnic de execuție și caietul de sarcini pot fi consultate la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul patrimoniu și pictură bisericească și/sau Sectorul exarhat.

 

