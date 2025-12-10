Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de ge
Licitație la Parohia Corni, județul Galați
Parohia Corni, comuna Corni, județul Galați, Protopiatul Târgu Bujor, Arhiepiscopia Dunării de Jos, gradul II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Voievozi”. Suprafața de pictat este de aproximativ 450 mp. Licitația va avea loc în data de 31.12.2025, ora 12:00, la sediul parohiei. Contact: preot paroh George Daniel Dorosin, telefon: 0784.552.529.