Licitație la Parohia Corni, județul Galați

Data: 11 Decembrie 2025

Parohia Corni, comuna Corni, județul Galați, Protopiatul Târgu Bujor, Arhiepiscopia Dunării de Jos, gradul II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Voievozi”. Suprafața de pictat este de aproximativ 450 mp. Licitația va avea loc în data de 31.12.2025, ora 12:00, la sediul parohiei. Contact: preot paroh George Daniel Dorosin, telefon: 0784.552.529.

 

