Licitație la Parohia Bărcănești, județul Ialomița

Parohia Bărcănești, categoria a 3-a, Protoieria Urziceni, cu sediul în comuna Bărcănești, str. Mihai Viteazul nr. 213, județul Ialomița, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Bărcănești, pentru o suprafață de 1.150 mp. Licitația va avea loc în data de 18.01.2026 la sediul parohiei, la ora 14:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Cristian-Daniel Petcu, telefon 0766.295.235, e-mail: bisericabarcanesti@gmail.com. Pictorii autorizați de Comisia de Pictură Bisericească vor prezenta ofertele de execuție până la 18.01.2026.