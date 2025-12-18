Licitație la Parohia Bărcănești, județul Ialomița

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 19 Decembrie 2025

Parohia Bărcănești, categoria a 3-a, Protoieria Urziceni, cu sediul în comuna Bărcănești, str. Mihai Viteazul nr. 213, județul Ialomița, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Bărcănești, pentru o suprafață de 1.150 mp. Licitația va avea loc în data de 18.01.2026 la sediul parohiei, la ora 14:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Cristian-Daniel Petcu, telefon 0766.295.235, e-mail: bisericabarcanesti@gmail.com. Pictorii autorizați de Comisia de Pictură Bisericească vor prezenta ofertele de execuție până la 18.01.2026. 

 

