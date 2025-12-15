Licitație la Parohia Breazu, județul Iași

Data: 18 Decembrie 2025

Parohia Breazu (grad III rural), comuna Rediu, județul Iași, Protopopiatul I Iași, Arhi­episcopia Iașilor, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Licitația se va desfă­șura duminică, 11 ianuarie 2026, începând cu ora 16:00, la sediul parohiei.

Suprafața de pictat este de aproximativ 800 mp.

Pictorii autorizați pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiabreazu_iasi@yahoo.com, sau pe adresa poştală: Șos. Copoului nr. 79, sat Breazu, com. Rediu, jud. Iași, cod poştal 707406.

Detalii se pot obţine de la pr. paroh Gabriel Coroamă, tel.: 0743.898.434.