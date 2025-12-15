Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Breazu, județul Iași

Licitație la Parohia Breazu, județul Iași

Data: 18 Decembrie 2025

Parohia Breazu (grad III rural), comuna Rediu, județul Iași, Protopopiatul I Iași, Arhi­episcopia Iașilor, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Licitația se va desfă­șura duminică, 11 ianuarie 2026, începând cu ora 16:00, la sediul parohiei.

Suprafața de pictat este de aproximativ 800 mp.

Pictorii autorizați pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiabreazu_iasi@yahoo.com, sau pe adresa poştală: Șos. Copoului nr. 79, sat Breazu, com. Rediu, jud. Iași, cod poştal 707406.

Detalii se pot obţine de la pr. paroh Gabriel Coroamă, tel.: 0743.898.434.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri