Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 15 ianuarie 2026: preot paroh la Parohia Zlătari din Protoieria
Licitație la Parohia Breazu, județul Iași
Parohia Breazu (grad III rural), comuna Rediu, județul Iași, Protopopiatul I Iași, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Licitația se va desfășura duminică, 11 ianuarie 2026, începând cu ora 16:00, la sediul parohiei.
Suprafața de pictat este de aproximativ 800 mp.
Pictorii autorizați pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiabreazu_iasi@yahoo.com, sau pe adresa poştală: Șos. Copoului nr. 79, sat Breazu, com. Rediu, jud. Iași, cod poştal 707406.
Detalii se pot obţine de la pr. paroh Gabriel Coroamă, tel.: 0743.898.434.