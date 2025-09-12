Parohia Jidoștița din județul Mehedinți organizează duminică, 28 septembrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica tempera, pentru o suprafață de 420 mp la
Anunţ
Parohia Andronache anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului Cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română (art. 42, alin. 1, lit. e și art. 45 - art. 46), a demarat procedurile de anulare a dreptului de folosință pentru următoarele acte de concesiune din incinta Cimitirului Parohial Andronache din Str. Cumpenei nr. 34, București:
1. Gaitus Petre, Figura 40, Parcela 21, Act de concesiune nr. 1928/an lipsă;
2. Dragomir Victoria, Figura 47, Parcela 43, Act de concesiune nr. 2284/1967;
3. Hoancă Petre și Vasilica, Figura D2, Parcela 6, Act de concesiune nr. 3030/1977.
Anularea actelor de concesiune și retragerea dreptului de folosință sunt propuse pentru neplata contribuției de cimitir pentru cel puțin 7 ani consecutivi (art. 42, alin. 1, lit. e). Concesionarii sau moștenitorii concesionarilor din actele de concesiune din cadrul prezentei liste sunt invitați ca, în termen de maximum 90 de zile de la data publicării în ziar a anunțului, să se prezinte la Parohia Andronache, Str. Periș nr. 10, sector 2, București, pentru lămurirea situației locului de înmormântare pe care îl au în concesiune.