Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul Personal - Resurse Umane. Cerinţe de ocupare a postului: - studii
Anunţ
Consiliul de administraţie al Grădiniţei Happy Kids Otopeni, cu sediul în localitatea Otopeni, str. I.L. Caragiale nr. 17, judeţul Ilfov, tel. 0723.179.292, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
1. Educatoare - 1/ titularizare
2. Educatoare - 1/ testare
3. Educatoare - 1 testare
Concursul se va desfăşura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unităţii - 10.10.2025, între orele 10:00‑12:00.
2. Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs - 14.10.2025.
3. Proba orală/ practică/ inspecţie specială la clasă - 24.10.2025/8:00‑12:00.
4. Proba scrisă şi interviul - 24.10.2025.
5. Depunerea contestaţiilor - 25.10.2025.
6. Afişarea rezultatelor finale şi repartizarea candidaţilor - 27.10.2025.