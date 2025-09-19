Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 19 Septembrie 2025

Consiliul de administraţie al Grădiniţei Happy Kids Otopeni, cu sediul în localitatea Otopeni, str. I.L. Caragiale nr. 17, judeţul Ilfov, tel. 0723.179.292, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

1.       Educatoare - 1/ titularizare

2.       Educatoare - 1/ testare

3.       Educatoare - 1 testare

Concursul se va desfăşura conform următorului grafic:

1.       Înregistrarea cererilor la secretariatul unităţii - 10.10.2025, între orele 10:00‑12:00.

2.       Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs - 14.10.2025.

3.       Proba orală/ practică/ inspecţie specială la clasă - 24.10.2025/8:00‑12:00.

4.       Proba scrisă şi interviul - 24.10.2025.

5.       Depunerea contestaţiilor - 25.10.2025.

6.       Afişarea rezultatelor finale şi repartizarea candidaţilor - 27.10.2025.

