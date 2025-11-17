Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Anunţ

Anunţ

Data: 17 Noiembrie 2025

Consiliul de administrație al Grădiniței cu P.P. Waldorf Eruditio, cu sediul în localitatea București, str. Orșova nr. 77, sector 6, tel.: 0723 346 791 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

1. Educatoare - 1 / titularizare

2. Educatoare - 1 / titularizare

 

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității - 27.11.2025, între orele 12:00-15:00.

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs - 28.11.2025

3. Proba scrisă - 12.12.2025, între orele 13:30-17:30

4. Depunerea contestațiilor - 15.12.2025

5. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților - 15.12.2025

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri