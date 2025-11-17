Informații generale privind achizitorul: MĂNĂSTIREA TURNU, cu sediul în jud. Prahova, com. Târgșoru Vechi, str. Mănăstirii nr. 2, cod unic de înregistrare 11511620, persoană de contact: Iulian
Anunţ
Consiliul de administrație al Grădiniței cu P.P. Waldorf Eruditio, cu sediul în localitatea București, str. Orșova nr. 77, sector 6, tel.: 0723 346 791 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:
1. Educatoare - 1 / titularizare
2. Educatoare - 1 / titularizare
Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității - 27.11.2025, între orele 12:00-15:00.
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probei de concurs - 28.11.2025
3. Proba scrisă - 12.12.2025, între orele 13:30-17:30
4. Depunerea contestațiilor - 15.12.2025
5. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților - 15.12.2025