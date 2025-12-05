Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de
Licitație la Mănăstirea Crăsani, județul Ialomița
Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie 2026, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica fresco, la biserica mănăstirii cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.
Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului mănăstirii.
Informații suplimentare se pot obține de la părintele stareț Serafim (Ștefan) Șurpanu, telefon: 0747.316.323. e-mail: manastireacrasani@yahoo.com.