Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Mănăstirea Crăsani, județul Ialomița

Licitație la Mănăstirea Crăsani, județul Ialomița

Data: 05 Decembrie 2025

Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie 2026, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica fresco, la biserica mănăstirii cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

 Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului mănăstirii.

Informații suplimentare se pot obține de la părintele stareț Serafim (Ștefan) Șurpanu, telefon: 0747.316.323. e-mail: manastireacrasani@yahoo.com.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri