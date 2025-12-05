Licitație la Mănăstirea Crăsani, județul Ialomița

Data: 05 Decembrie 2025

Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie 2026, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica fresco, la biserica mănăstirii cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului mănăstirii.

Informații suplimentare se pot obține de la părintele stareț Serafim (Ștefan) Șurpanu, telefon: 0747.316.323. e-mail: manastireacrasani@yahoo.com.