Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 10 Decembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător ­gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; croitor, Serviciul colportaj; broder, Serviciul colportaj; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări „Făclia Sfinților Români”; îngrijitor la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul” - Centrul eparhial; și secretar la Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 1-31 decembrie.

Totodată, sunt vacante și posturile de: îngrijitor la Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală, și îngrijitor la Parohia ­Andronache, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 5-20 decembrie 2025. 

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.

 

