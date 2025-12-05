Mănăstirea Crăsani, din localitatea Crăsanii de Jos, comuna Balaciu, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la sediul mănăstirii, în data de 4 ianuarie
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; croitor, Serviciul colportaj; broder, Serviciul colportaj; muncitor necalificat la Fabrica de Lumânări „Făclia Sfinților Români”; îngrijitor la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul” - Centrul eparhial; și secretar la Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 1-31 decembrie.
Totodată, sunt vacante și posturile de: îngrijitor la Parohia Mărcuța, Protoieria Sector 2 Capitală, și îngrijitor la Parohia Andronache, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 5-20 decembrie 2025.
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.