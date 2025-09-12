Parohia Andronache anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului Cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română (art. 42, alin. 1, lit. e și art. 45 - art. 46), a demarat procedurile de anulare a dreptului
Anunţ privind demararea procedurii Achiziționarea de echipamente IT şi software, în cadrul proiectului „Patrimoniu Ortodox Românesc Digital cod SMIS 327188”
1. Informații generale privind achizitorul: PATRIARHIA ROMANA-ADMINISTRAŢIA PATRIARHALĂ, cu sediul în B-dul Regina Maria, Nr. 1, Sector 4, București, cod unic de înregistrare RO4430779;, persoană de contact: Liviu Constantin Nechita.
2. Informații generale privind contractul care se atribuie: furnizare de echipamente IT si software
Livrarea se va realiza in următoarele locații:
București: Aleea Dealul Patriarhiei, nr. 25, sector 4
Sibiu: Strada Mitropoliei, Nr. 24., jud. Sibiu
Iași: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr. 16, jud. Iași
3. Tip procedură: Atribuirea contractului de furnizare se realizează prin procedura competitivă organizată
4. Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă, în funcție de următorii factori de evaluare:
|
Nr. Crt.
|
Factor de evaluare
|
Punctaj maxim alocat
|
1.
|
Prețul ofertei
|
40
|
2.
|
Garanție extinsă
|
40
|
3.
|
Ambalaj din material reciclat
|
20
|
Total
|
100
Modul de acordare a punctajelor pentru fiecare factor de evaluare este prevăzut în Specificațiile tehnice.
5. Valoarea estimată: 4.999.712,11 lei + TVA .
6. Specificațiile tehnice: au fost publicate pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro.
7. Data și modul de depunere a ofertelor: Data limită de depunere a ofertelor: 26-09-2025, ora 15:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: în format fizic la adresa, Bulevardul Regina Maria nr. 1, sector 4, Mun. Bucuresti., conform specificațiilor tehnice.
Oferta se va depune într-un exemplar original și o copie pe CD/ Stick USB.
Oferta va conține câte 3 plicuri care vor fi etichetate astfel:
- Plicul A - Documente de calificare,
- Plicul B - Propunerea tehnică,
- Plicul C - Propunerea financiară, indicându-se totodată denumirea ofertantului și adresa acestuia.
Acestea vor fi închise într-un plic separat netransparent.
Pe acest plic se va marca:
- Obiectul Procedurii,
- achizitorul și adresa completă a acestuia,
- Mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 26-09-2025, ora 15:00”.
8. Data transmiterii anunțului în vederea publicării pe website beneficiar.fonduri-ue.ro -12.09.2025 și în cotidianul „Ziarul Lumina”, în format online.
Date de contact:
PATRIARHIA ROMÂNĂ-ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ
Manager Proiect – Pr. Liviu Constantin Nechita
adresă e-mail: nechitaliviu@yahoo.com