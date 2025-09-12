Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Anunţ privind demararea procedurii Achiziționarea de echipamente IT şi software, în cadrul proiectului „Patrimoniu Ortodox Românesc Digital cod SMIS 327188”

Data: 12 Septembrie 2025

1. Informații generale privind achizitorul: PATRIARHIA ROMANA-ADMINISTRAŢIA PATRIARHALĂ, cu sediul în B-dul Regina Maria, Nr. 1, Sector 4, București, cod unic de înregistrare RO4430779;, persoană de contact: Liviu Constantin Nechita.

2. Informații generale privind contractul care se atribuie: furnizare de echipamente IT si software

Livrarea se va realiza in următoarele locații:

București: Aleea Dealul Patriarhiei, nr. 25, sector 4

Sibiu: Strada Mitropoliei, Nr. 24., jud. Sibiu

Iași: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr. 16, jud. Iași

3. Tip procedură: Atribuirea contractului de furnizare se realizează prin procedura competitivă organizată

4. Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă, în funcție de următorii factori de evaluare:

Nr. Crt.

Factor de evaluare

Punctaj maxim alocat

1.

Prețul ofertei

40

2.

Garanție extinsă

40

3.

Ambalaj din material reciclat

20

Total

100

Modul de acordare a punctajelor pentru fiecare factor de evaluare este prevăzut în Specificațiile tehnice.

5. Valoarea estimată: 4.999.712,11 lei + TVA .

6. Specificațiile tehnice: au fost publicate pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro.

7. Data și modul de depunere a ofertelor: Data limită de depunere a ofertelor: 26-09-2025, ora 15:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: în format fizic la adresa, Bulevardul Regina Maria nr. 1, sector 4, Mun. Bucuresti., conform specificațiilor tehnice.

Oferta se va depune într-un exemplar original și o copie pe CD/ Stick USB.

Oferta va conține câte 3 plicuri care vor fi etichetate astfel:

  • Plicul A - Documente de calificare,
  • Plicul B - Propunerea tehnică,
  • Plicul C - Propunerea financiară, indicându-se totodată denumirea ofertantului și adresa acestuia.

Acestea vor fi închise într-un plic separat netransparent.

Pe acest plic se va marca:

  • Obiectul Procedurii,
  • achizitorul și adresa completă a acestuia,
  • Mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 26-09-2025, ora 15:00”.

8. Data transmiterii anunțului în vederea publicării pe website beneficiar.fonduri-ue.ro -12.09.2025 și în cotidianul „Ziarul Lumina”, în format online.

 

Date de contact:

PATRIARHIA ROMÂNĂ-ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ

Manager Proiect – Pr. Liviu Constantin Nechita

adresă e-mail: nechitaliviu@yahoo.com

 

