Anunț privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Construire centrală fotovoltaică (Prosumator) Mănăstirea Turnu”

Informații generale privind achizitorul: MĂNĂSTIREA TURNU, cu sediul în jud. Prahova, com. Târgșoru Vechi, str. Mănăstirii nr. 2, cod unic de înregistrare 11511620, persoană de contact: Iulian Cuțui.

Informații generale privind contractul care se atribuie: furnizare de echipamente și execuție lucrări de instalare a unei centrale electrice fotovoltaice, având o putere instalată de 0,1539 MWp, amplasat în loc. Târgșoru Vechi, str. Mănăstirii nr. 2, jud. Prahova. Proiectul va fi finanțat din Fondul pentru Modernizare - apel PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

Tip procedură: Atribuirea contractului de furnizare se realizează prin procedura competitivă organizată conform dispozițiilor ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru Modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale și ale legislației aplicabile în materie.

Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă, în funcție de următorii factori de evaluare:

Factori de evaluare Punctaj maxim Cel mai scăzut preț (oferta cea mai scăzută) 40 puncte Eficiența panourilor 30 puncte Calitatea echipamentelor și materialelor 30 puncte Punctaj maxim 100 puncte

Modul de acordare a punctajelor pentru fiecare factor de evaluare este prevăzut în Caietul de sarcini.

Valoarea estimată: 668.850 lei + TVA.

Caietul de sarcini: Caietul de sarcini poate fi obținut gratuit, în baza unei solicitări înaintate prin email la adresa achizitii@arhiepiscopiabucurestilor.ro,sau poate fi descărcat de la acest link.

Data și modul de depunere a ofertelor: Data-limită de depunere a ofertelor: 24.11.2025, ora 13:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: în format fizic la adresa: Arhiepiscopia Bucureștilor, București, Intr. Miron Cristea nr. 9, sector 4, conform Caietului de sarcini.

Oferta se va depune într-un exemplar original și o copie pe CD/stick USB. Oferta va conține câte 3 plicuri care vor fi etichetate astfel: (i) Plicul A - Documente de calificare; (ii) Plicul B - Propunerea tehnică; (iii) Plicul C - Propunerea financiară, indicându-se totodată denumirea ofertantului și adresa acestuia. Acestea vor fi închise într-un plic separat netransparent. Pe acest plic se va marca: (i) obiectul procedurii; (ii) achizitorul și adresa completă a acestuia; (iii) mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 24.11.2025, ora 13:00”.

Data transmiterii anunțului în vederea publicării pe website ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR - 14.11.2025 și în cotidianul Lumina, în format tipărit.

Reprezentant legal,

Stareț, Valică Mîțu