Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

Data: 16 Septembrie 2025

Parohia Berceni „Sfântul Nicolae”, titular al proiectului Obţinere Autorizaţie sanitară pentru înfiinţare cimitir uman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare Nu se supune evaluării de impact asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Obţinere Autorizaţie sanitară pentru înfiinţare cimitir uman, propus a fi amplasat în Tarlaua 20, P/49/5/41, nr. cad. 75571.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Direcției Județene pentru Protecția Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: djmif.anmap.gov.ro.

Comentariile/ observațiile din partea publicului la proiectul deciziei etapei de încadrare se primesc la sediul D.J.M. Ilfov - București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.