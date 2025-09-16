Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Anunț public privind decizia etapei de încadrare 

Data: 16 Septembrie 2025

Parohia Berceni „Sfântul Nicolae”, titular al proiectului Obţinere Autorizaţie sanitară pentru înfiinţare cimitir uman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare Nu se supune evaluării de impact asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov,  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Obţinere Autorizaţie sanitară pentru înfiinţare cimitir uman, propus a fi amplasat în Tarlaua 20, P/49/5/41, nr. cad. 75571.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Direcției Județene pentru Protecția Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: djmif.anmap.gov.ro.

Comentariile/ observațiile din partea publicului la proiectul deciziei etapei de încadrare se primesc la sediul D.J.M. Ilfov - București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

