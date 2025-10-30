Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice aparținând Catedralei Patriarhale
Începerea lucrărilor de construcţie a clopotniței la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, București
Preotul paroh Mugurel Cojocaru, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Malaxa, Protoieria Sector 3 Capitală, Bucureşti, str. Nicolae Roșu nr.19A, sector 3, anunță începerea lucrărilor de construcţie a clopotniței în baza Autorizației nr. 303/11.06.2024, eliberată de Primăria Sector 3, București. Informații la tel. 0723.287.607.