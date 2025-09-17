Parohia Peșteana de Jos, cu sediul în satul Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, organizează în data de 01.10.2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica
Licitație de pictură la catedrala din Onești
Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești, Bulevardul Belvedere 2 A, județul Bacău, Protoieria Onești, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, organizează miercuri, 1 octombrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica mozaic, pentru o suprafață de 3.660 mp. Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Justinian Alupei, tel.: 0744.779.868; mail: justinianalupei@gmail.com