Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante: preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală; preot
Licitație de pictură la Parohia Leșnic, județul Hunedoara
La Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Leșnic, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în 9 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă, având o suprafață de aproximativ 800 mp. Detalii se pot obține la preot paroh Doinel Ilea, telefon: 0743.103.309.