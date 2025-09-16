Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație de restaurare pictură

Data: 16 Septembrie 2025

Parohia Milcov, Protoieria Slatina I, Episcopia Slatinei și Ro­ma­naților, organizează lici­tația pentru atribuirea lucrărilor de restaurare a picturii murale, în tehnica frescă, cu intervenții în ulei, de la biserica monument istoric „Sfântul Dumitru”, categoria B, pentru o suprafață estimativă de 450 mp.

Licitația va avea loc în data de 5.10.2025, ora 12:00, la sediul bisericii din Milcov Deal.

Ofertele însoțite de portofoliu vor fi trimise la sediul parohiei: loc. Milcov Deal, str. Bradului nr. 1, jud. Olt, sau pe e-mail: lucan.danyel@yahoo.com.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Daniel Lucan, tel.: 0749850658.

 

