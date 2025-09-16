Parohia Berceni „Sfântul Nicolae”, titular al proiectului Obţinere Autorizaţie sanitară pentru înfiinţare cimitir uman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare Nu se
Licitație de restaurare pictură
Parohia Milcov, Protoieria Slatina I, Episcopia Slatinei și Romanaților, organizează licitația pentru atribuirea lucrărilor de restaurare a picturii murale, în tehnica frescă, cu intervenții în ulei, de la biserica monument istoric „Sfântul Dumitru”, categoria B, pentru o suprafață estimativă de 450 mp.
Licitația va avea loc în data de 5.10.2025, ora 12:00, la sediul bisericii din Milcov Deal.
Ofertele însoțite de portofoliu vor fi trimise la sediul parohiei: loc. Milcov Deal, str. Bradului nr. 1, jud. Olt, sau pe e-mail: lucan.danyel@yahoo.com.
Detalii suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Daniel Lucan, tel.: 0749850658.