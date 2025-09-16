Licitație de restaurare pictură

Data: 16 Septembrie 2025

Parohia Milcov, Protoieria Slatina I, Episcopia Slatinei și Ro­ma­naților, organizează lici­tația pentru atribuirea lucrărilor de restaurare a picturii murale, în tehnica frescă, cu intervenții în ulei, de la biserica monument istoric „Sfântul Dumitru”, categoria B, pentru o suprafață estimativă de 450 mp.

Licitația va avea loc în data de 5.10.2025, ora 12:00, la sediul bisericii din Milcov Deal.

Ofertele însoțite de portofoliu vor fi trimise la sediul parohiei: loc. Milcov Deal, str. Bradului nr. 1, jud. Olt, sau pe e-mail: lucan.danyel@yahoo.com.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Daniel Lucan, tel.: 0749850658.