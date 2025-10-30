Licitație la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

Data: 30 Octombrie 2025

Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 18 noiembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare a unor componente artistice apar­ți­nând Catedralei Patriarhale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, monument istoric, Aleea Mitropoliei nr. 12, sector 4, municipiul București, și anume: conservare-restaurare iconostas și mobilier eclezial, respectiv conservare-restaurare pictură murală exterioară (tehnica frescă) din pridvorul Catedralei Patriarhale.

Specia­liștii restauratori autorizați pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: cancelaria@arhiepiscopia­bucureștilor.ro.

Termenul de prezentare și înregistrare a ofertelor de execuție este 17 noiembrie 2025. Proiectele tehnice de execuție și caietele de sarcini pot fi consultate la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Sectorul patrimoniu și pictură bisericească, str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, municipiul Bucu­rești.