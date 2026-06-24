Licitaţie la Mănăstirea Cernica, judeţul Ilfov

Data: 26 Iunie 2026

Mănăstirea Cernica, Protopopiatul Ilfov Sud, Arhiepiscopia Bucureştilor, anunţă organizarea licitaţiei privind adjudecarea lucrărilor de conservare-restaurare a catapetesmei de la Biserica „Sfântul Lazăr” din Cimitirul Mănăstirii Cernica, icoane pictate tempera pe lemn în anul 1802 de Grigore Frijineschi, dimensiuni Lungime (desfăşu­rată) - 4,34 m x H 4,23 m, monument înscris în lista monumentelor istorice sub codul LMI.IF II m B 15300.07.

Licitaţia va avea loc în data de 23 iulie 2026, la cancelaria mănăstirii, când ofertele de preţ vor fi analizate în şedinţa Consiliului economic al Mănăstirii Cernica. Depunerea ofertelor se face până la data de 21 iulie 2026, la adresa de email: manastirea.cernica@yahoo.ro. În ofertă vor fi precizate obligatoriu alături de portofoliu: preţul, timpul de execuţie, precum şi alte lucrări angajate anterior.

Informaţii suplimentare la stareţ: arhim. Vasile Pîrjol, tel: 021 351.17.37; email: manastirea.cernica@yahoo.ro.