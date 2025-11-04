Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Mănăstirea Petru Rareș Vodă, județul Bistrița-Năsăud

Licitaţie la Mănăstirea Petru Rareș Vodă, județul Bistrița-Năsăud

Data: 04 Noiembrie 2025

Mănăstirea Petru Rareș Vodă, localitatea Ciceu Corabia, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 21 noiembrie 2025, ora 12:30, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica frescă, pentru o suprafață de aproximativ 771 mp, la biserica mănăstirii cu hramul „Sfinții Mărturisitori Ardeleni”.

Licitaţia va avea loc la sediul mănăstirii.  

Contact: stareț protos. Teofan Timiș, telefon: 0721.288.481. 

 

