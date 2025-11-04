Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă determinată de doi ani, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale
Licitaţie la Mănăstirea Petru Rareș Vodă, județul Bistrița-Năsăud
Mănăstirea Petru Rareș Vodă, localitatea Ciceu Corabia, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 21 noiembrie 2025, ora 12:30, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica frescă, pentru o suprafață de aproximativ 771 mp, la biserica mănăstirii cu hramul „Sfinții Mărturisitori Ardeleni”.
Licitaţia va avea loc la sediul mănăstirii.
Contact: stareț protos. Teofan Timiș, telefon: 0721.288.481.