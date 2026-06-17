Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 30 iunie 2026: diacon (fracțiune de normă ¼), Parohia Rodica
Licitaţie la Parohia Cândești, judeţul Buzău
Parohia Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, Protopopiatul Buzău I, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Voievozi”, monument istoric de clasa B. Suprafața de pictat, conform devizului, este de 740 mp, iar parohia este de gradul I rural. Licitația va avea loc în data de 3 iulie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei. Ofertele pot fi transmise și prin poștă (adresa: Parohia Cândești, comuna Vernești, strada Brașovului, nr. 36, județul Buzău, în atenția pr. paroh Dumitru Trăistaru, sau în format electronic, la adresa de e‑mail: tmaria.teodora@gmail.com. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Dumitru Trăistaru, tel.: 0727.563.078.