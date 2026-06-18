Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj;
Licitaţie la Parohia Cândești, judeţul Buzău
Parohia Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, Protopopiatul Buzău I, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Voievozi”, monument istoric de clasa B. Suprafața de pictat, conform devizului, este de 740 mp, iar parohia este de gradul I rural. Licitația va avea loc în data de 3 iulie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei. Ofertele pot fi transmise și prin poștă (adresa: Parohia Cândești, comuna Vernești, strada Brașovului nr. 36, județul Buzău), în atenția pr. paroh Dumitru Trăistaru, sau în format electronic, la adresa de email: tmaria.teodora@gmail.com. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Dumitru Trăistaru, tel.: 0727.563.078.