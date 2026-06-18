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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia Cândești, judeţul Buzău

Licitaţie la Parohia Cândești, judeţul Buzău

Data: 19 Iunie 2026

Parohia Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, Protopopiatul Buzău I, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Voievozi”, monument istoric de clasa B. Suprafața de pictat, conform devizului, este de 740 mp, iar parohia este de gradul I rural. Lici­tația va avea loc în data de 3 iulie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei. Ofertele pot fi transmise și prin poștă (adresa: Parohia Cândești, comuna Ver­nești, strada Brașovului nr. 36, județul Buzău), în atenția pr. paroh Dumitru Trăistaru, sau în format electronic, la adresa de email: tmaria.teodora@gmail.com. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Dumitru Trăistaru, tel.: 0727.563.078.

 

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