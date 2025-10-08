Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Căzănești II, județul Ialomița

Licitație la Parohia Căzănești II, județul Ialomița

Data: 08 Octombrie 2025

Parohia „Nașterea Maicii Dom­nului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Căzănești II, din localitatea Căzănești, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călă­rașilor, organizează la biserica parohială, în data de 2 no­iem­brie 2025, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură nouă la biserica parohială. Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial. Informații suplimentare se pot obține de la preot Sorinel Paraschiv, telefon: 0721.161.610; email: padresorin@yahoo.com.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri