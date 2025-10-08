Parohia Cumpărătura (gradul III) din localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci, Protopopiatul Suceava II, județul Suceava, organizează în data de 24.10.2025, licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură
Licitație la Parohia Căzănești II, județul Ialomița
Parohia „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Căzănești II, din localitatea Căzănești, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează la biserica parohială, în data de 2 noiembrie 2025, la ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură nouă la biserica parohială. Ofertele vor fi însoțite de CV și de portofoliul de lucrări, urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial. Informații suplimentare se pot obține de la preot Sorinel Paraschiv, telefon: 0721.161.610; email: padresorin@yahoo.com.