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Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Dănești, judeţul Vaslui

Licitație la Parohia Dănești, judeţul Vaslui

Data: 24 Iunie 2026

Parohia Dănești, categoria a I-A, Protoieria Vaslui, cu sediul în comuna Dănești, sat Dănești, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, pentru o suprafață de aproximativ 580 mp. Licitația va avea loc în data de 8.07.2026 la sediul parohiei din comuna Dănești, sat Dănești, jud. Vaslui. Informații privind devizul lucrărilor de pictură şi caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Bogdan Ovidiu Apostu, telefon: 0746.024.843, e-mail: parohia.danesti.vs@gmail.com. Pictorii autorizaţi de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române vor prezenta oferte de execuție până în data de 7.07.2026. 

 

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