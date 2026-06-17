Parohia Cândești din comuna Vernești, județul Buzău, Protopopiatul Buzău I, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica
Licitaţie la Parohia Finciu, județul Cluj
Parohia Ortodoxă Finciu, Protopopiatul Huedin, judeţul Cluj, organizează în data de 5 iulie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica „frescă”, pentru o suprafață de aproximativ 400 mp, la biserica filiei Dealu-Negru, cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon”. Licitaţia va avea loc în biserica parohială. Contact: preot paroh Vamoș Sandro-Vicențiu, telefon: 0745.479.939.