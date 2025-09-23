Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Însurăței II, județul Brăila

Licitație la Parohia Însurăței II, județul Brăila

Data: 23 Septembrie 2025

Parohia Însurăței II, cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, din orașul Însurăței, județul Brăila, Protopopiatul Însurăței, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează în data de 6.10.2025, la ora 10, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă. Biserica mai are o suprafață de pictat de 900 mp și este încadrată la categoria II. 

Date de contact: pr. Căpraru Lică, telefon 0753.895.242., e-mail: protins@edj.ro.

 

