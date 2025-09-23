Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. Cerinţe de ocupare a postului: studii
Licitație la Parohia Însurăței II, județul Brăila
Parohia Însurăței II, cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, din orașul Însurăței, județul Brăila, Protopopiatul Însurăței, din Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează în data de 6.10.2025, la ora 10, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă. Biserica mai are o suprafață de pictat de 900 mp și este încadrată la categoria II.
Date de contact: pr. Căpraru Lică, telefon 0753.895.242., e-mail: protins@edj.ro.