Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante: preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală; preot
Licitație la Parohia „Izvorul Tămăduirii”-Mavrogheni din București
Parohia „Izvorul Tămăduirii”-Mavrogheni din strada Monetăriei nr. 4, sector 1, București, organizează în ziua de 24 noiembrie 2025, ora 10:30, la sediul Arhiepiscopiei Bucureștilor din strada Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, București - Sala Centenar, licitație pentru executarea lucrărilor de Amenajare incintă Biserica Mavrogheni - Prima Grădină europeană a Bucureștilor. Firmele interesate pot procura caietul de sarcini și documentația tehnică aferentă accesând site-ul https://www.bisericamavrogheni.ro. Pentru orice alte informații suplimentare, pr. paroh Radu Petre Mureșan, tel.: 0744.683.569.