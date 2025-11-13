Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia „Izvorul Tămăduirii”-Mavrogheni din București

Data: 13 Noiembrie 2025

Parohia „Izvorul Tămăduirii”-Mavrogheni din strada Monetăriei nr. 4, sector 1, București, organizează în ziua de 24 noiembrie 2025, ora 10:30, la sediul Arhiepiscopiei Bucu­reștilor din strada Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, Bucu­rești - Sala Centenar, licitație pentru executarea lucrărilor de Amenajare incintă Biserica Mavrogheni - Prima Grădină europeană a Bucureștilor. Firmele interesate pot procura caietul de sarcini și documen­tația tehnică aferentă accesând site-ul https://www.bisericamavrogheni.ro. Pentru orice ­alte in­formații suplimentare, pr. paroh Radu Petre Mureșan, tel.: 0744.683.569.

 

