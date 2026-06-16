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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia Matca 2, judeţul Galaţi

Licitaţie la Parohia Matca 2, judeţul Galaţi

Data: 17 Iunie 2026

Parohia Matca 2, Protopopiatul Tecuci, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Suprafața de pictat este de 1.780 mp, iar parohia este de categoria I rural. Licitația va avea loc în data de 15 iulie 2026 la sediul parohiei. Informații suplimentare se pot obține de la pr. Mihăiță Platon, tel.: 0743.159.391.

 

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