Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 30 iunie 2026: diacon (fracțiune de normă ¼), Parohia Rodica
Licitaţie la Parohia Matca 2, judeţul Galaţi
Parohia Matca 2, Protopopiatul Tecuci, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Suprafața de pictat este de 1.780 mp, iar parohia este de categoria I rural. Licitația va avea loc în data de 15 iulie 2026 la sediul parohiei. Informații suplimentare se pot obține de la pr. Mihăiță Platon, tel.: 0743.159.391.