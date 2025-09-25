Patriarhia Română scoate la concurs un post vacant de inspector resurse umane din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod - Serviciul personal - Resurse umane. Cerinţe de ocupare a postului: studii
Licitație la Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj
Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj, Protopopiatul Zalău, Episcopia Sălajului, organizează licitaţie pentru angajarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „all secco”, la biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”. Pictorii interesaţi pot trimite până la data de 22 octombrie 2025 ofertele de execuţie, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, acestea urmând a fi analizate în şedința de Consiliu parohial din data de 23 octombrie 2025. Suprafața de pictat este de aproximativ 600 mp, iar parohia este de categoria a III-a rural. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Mesteacănu, județul Sălaj, Strada Principală nr. 1, e-mail: nemes_mrs@yahoo.com, pr. paroh Nemeș Marius, telefon: 0744.265.057.