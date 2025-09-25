Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj

Licitație la Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj

Data: 25 Septembrie 2025

Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj, Protopopiatul Zalău, Episcopia Sălajului, organizează licitaţie pentru angajarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „all secco”, la biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”. Pictorii interesaţi pot trimite până la data de 22 octombrie 2025 ofertele de execuţie, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, acestea urmând a fi analizate în şedința de Consiliu parohial din data de 23 octombrie 2025. Suprafața de pictat este de aproximativ 600 mp, iar parohia este de categoria a III-a rural. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Mesteacănu, județul Sălaj, Strada Principală nr. 1, e-mail: nemes_mrs@yahoo.com, pr. paroh Nemeș Marius, telefon: 0744.265.057.

 

Citeşte mai multe despre:   licitatie
vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri