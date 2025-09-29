Parohia Mesteacănu, judeţul Sălaj, Protopopiatul Zalău, Episcopia Sălajului, organizează licitaţie pentru angajarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „all secco”, la biserica cu hramul „Sfântul
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin, Germania, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord.
Date de contact: paroh arhim. Clement Lodroman, telefon: +49 030 / 89 62 41 85; e‑mail: pr.clement.lodroman@gmail.com.