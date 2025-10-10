Licitație la Parohia Progresul I din București

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 10 Octombrie 2025

Parohia Progresul I, Protoieria Sector 4 Capitală, cu sediul în str. Ilie Oprea nr. 5-7, sectorul 4, București, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură a patru icoane împă­ră­tești, în tehnica tempera cu ou, pentru iconostasul de zid situat la demisolul bisericii Parohiei Progresul I (categoria I), în ziua de duminică, 9 noiembrie 2025, ora 12:00, în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Bretanion”, din str. Ilie Oprea ­nr. 7, sect. 4. Pictorii bise­ricești autorizați (categoria I), care sunt interesați, pot prezenta oferte de execuție, CV-uri și portofoliul de lucrări, până la data de 8 noiembrie 2025. Informații suplimentare se pot obține de la pr. paroh Iulian-Robert Slamna, tel.: 0768.083.913, e-mail: iulian_slamna@yahoo.com.au.

 

