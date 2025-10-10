Parohia „Sfântul Andrei”-Militari, Protoieria Sector 6 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor (parohie încadrată la categoria a II-a), cu sediul în str. Boja nr. 73, sector 6, București, cod poștal 061031, or
Licitație la Parohia Progresul I din București
Parohia Progresul I, Protoieria Sector 4 Capitală, cu sediul în str. Ilie Oprea nr. 5-7, sectorul 4, București, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură a patru icoane împărătești, în tehnica tempera cu ou, pentru iconostasul de zid situat la demisolul bisericii Parohiei Progresul I (categoria I), în ziua de duminică, 9 noiembrie 2025, ora 12:00, în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Bretanion”, din str. Ilie Oprea nr. 7, sect. 4. Pictorii bisericești autorizați (categoria I), care sunt interesați, pot prezenta oferte de execuție, CV-uri și portofoliul de lucrări, până la data de 8 noiembrie 2025. Informații suplimentare se pot obține de la pr. paroh Iulian-Robert Slamna, tel.: 0768.083.913, e-mail: iulian_slamna@yahoo.com.au.