Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia „Sfântul Andrei”-Militari din București

Licitație la Parohia „Sfântul Andrei”-Militari din București

Data: 09 Octombrie 2025

Parohia „Sfântul Andrei”-Militari, Protoieria Sector 6 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor (parohie încadrată la categoria a II-a), cu sediul în str. Boja nr. 73, sector 6, București, cod poș­tal 061031, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală din nou de la biserica parohială, tehnica „al secco“, în suprafață de aproximativ 1.135 mp. Licitația va avea loc în ziua de 19 octombrie 2025, ora 11:30, în biserica parohială situată la aceeași adresă. Pictorii bisericești interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări, până în data de 18 octombrie 2025. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Alexandru Costea, telefon: 0742.957.464, email: alex_costea2000@yahoo.com. 

 

