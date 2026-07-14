Parohia Rotăreşti din comuna Bascov, județul Argeș, Protoieria Pitești, Eparhia Argeșului și Muscelului, organizează în data de 21 iulie 2026, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei, la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, având o suprafață estimativă de 1.200 mp, categoria a II-a. Persoană de contact: preot Tiberiu Enescu, tel.: 0762.641.935.
Licitaţie la Parohia „Sfântul Nicolae” - Cunța, judeţul Alba
Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Nicolae” - Cunța, Protopopiatul Sebeș, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, cu sediul în localitatea Cunța, str. Bisericii nr. 8, județul Alba, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, tehnica freacă, pentru o suprafață de 566 mp, la biserica parohială, în data de 1 august 2026, ora 10:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preot Luca Sorin, tel.: 0763.663.770.