Parohia Dănești, categoria a I-a, Protoieria Vaslui, cu sediul în comuna Dănești, sat Dănești, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la
Licitaţie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” - Crucea, judeţul Suceava
Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din localitatea Crucea, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează în data de 2 august 2026, la ora 12.30, licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, de la biserica cu hramul „Duminica Sfinților Români”. Caietul de sarcini se află la sediul parohiei. Detalii la pr. paroh Radu Ungurean, telefon: 0722.503.251.