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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” - Crucea, judeţul Suceava

Licitaţie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” - Crucea, judeţul Suceava

Data: 15 Iulie 2026

Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din localitatea Crucea, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează în data de 2 august 2026, la ora 12.30, licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, de la biserica cu hramul „Duminica Sfinților Români”. Caietul de sarcini se află la sediul parohiei. Detalii la pr. paroh Radu Ungurean, telefon: 0722.503.251.

 

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    Licitaţie la Parohia Rotăreşti, judeţul Argeş

    Parohia Rotăreşti din comuna Bascov, județul Argeș, Protoieria Pitești, Eparhia Argeșului și Muscelului, organizează în data de 21 iulie 2026, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei, la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, având o suprafață estimativă de 1.200 mp, categoria a II-a. Persoană de contact: preot Tiberiu Enescu, tel.: 0762.641.935. 

    08 Iul, 2026
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