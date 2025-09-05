Licitație lucrări pictură la Parohia Jidoștița, județul Mehedinți

Data: 05 Septembrie 2025

Parohia Jidoștița din județul Mehedinți organizează duminică, 28 septembrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica tempera, pentru o suprafață de 420 mp la biserica filiei Șușița, sat Șușița, comuna Breznița de Ocol, județul Mehedinți.

Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Valentin Bebe Moșurlea, tel.: 0773.813.690; e-mail: mosurleavalentin1@gmail.com.