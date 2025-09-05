Parohia Jidoștița din județul Mehedinți organizează duminică, 28 septembrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica tempera, pentru o suprafață de 420 mp la
Licitație lucrări pictură la Parohia Recaș 2, județul Timiș
Parohia Ortodoxă Română Recaș 2 din județul Timiș organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale, tehnica frescă, pentru pictori categoria a II-a. Pictorii interesați vor trimite parohiei, până cel târziu la data de 19.09.2025, ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliu de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 21.09.2025, ora 19:00. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Ortodoxă Română Recaș 2, loc. Recaș, Calea Bazoșu Vechi nr. 9, jud. Timiș. Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Aurelian Mila, tel.: 0724.774.620.