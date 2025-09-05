Licitație lucrări pictură la Parohia Recaș 2, județul Timiș

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 05 Septembrie 2025

Parohia Ortodoxă Română Recaș 2 din județul Timiș organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale, tehnica frescă, pentru pictori categoria a II-a. Pictorii interesați vor trimite parohiei, până cel târziu la data de 19.09.2025, ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliu de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 21.09.2025, ora 19:00. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Ortodoxă Română Recaș 2, loc. Recaș, Calea Bazoșu Vechi nr. 9, jud. Timiș. Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Aurelian Mila, tel.: 0724.774.620. 

 

