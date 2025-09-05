Licitație lucrări pictură la Parohia Stoiana, județul Cluj

Data: 05 Septembrie 2025

Parohia Ortodoxă Stoiana, Protopopiatul Gherla, județul Cluj, organizează în data de 20 septembrie 2025, ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală, tehnica „a secco”, pentru o suprafață de 300 mp, la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a filiei Morău.

Informații suplimentare pot fi obținute de la preot paroh Izidor-Daniel Cuc, tel.: 0771.790.586.