Licitație Parohia Peșteana de Jos, Gorj

Data: 17 Septembrie 2025

Parohia Peșteana de Jos, cu sediul în satul Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj, organizează în data de 01.10.2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica fresco, de la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și „Sfântul Irodion de la Lainici”, în suprafață de aprox. 600 mp pictură interioară și 100 mp pictură exterioară, categoria a III-a. 

Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei ofertele de execuţie, însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări, până la data de 30.09.2025, pe adresa: Parohia Peșteana de Jos, sat Peșteana de Jos, comuna Fărcășești, județul Gorj. 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul 0766.265.585 - pr. Valentin Neblea.

 

