Licitație pentru lucrări de conservare‑restaurare pictură murală la Biserica „Sf. Gheorghe” Hârlău

Data: 12 Noiembrie 2025

Parohia „Sfântul Gheorghe” Hârlău din Protopopiatul Hârlău, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare‑restaurare pictură murală la Biserica „Sfântul Gheorghe” Hârlău, conform proiectului de aviz, pentru pictori restauratori pictură murală.

Pictorii restauratori interesați vor transmite ofertele conform procedurii de achiziție publicată în SEAP în data de 12.11.2025, până cel târziu la data de 28.11.2025, ora 15:00.

Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Dumitru Tincu, tel.: 0754.784.754, email: parohia_sf.gheorghe_harlau@yahoo.com.

 

