Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II, din localitatea Roșia Montană, județul Alba, Protopopiatul Câmpeni, categoria a III-a, rural, organizează în data de 24.06.2026, ora 12:00, licitație publică pentru
Lucrări de pictură la Parohia Chechiș, judeţul Maramureş
Parohia Ortodoxă Română Chechiș, Protopopiatul Baia Mare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, organizează licitaţie pentru lucrările de pictură din nou, la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, tehnica frescă, pe data de 30.06.2026, la ora 14:00, la sediul parohiei. Datele de contact ale parohiei sunt: Chechiș, nr. 222, jud. Maramureș; telefon: 0751.101.886, email: prvasilemarc@yahoo.ro.