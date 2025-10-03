Patriarhia Română - Administrația Patriarhală, cu sediul în Bucureşti, bdul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, CUI 4430779, anunță conform articolului 7, alin. 23^3) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind
Lucrări de pictură la Parohia Ciupelnița, județul Prahova
Parohia Ciupelnița, categoria a 2-a, din Protoieria Urlați, Arhiepiscopia Bucureștilor, cu sediul în comuna Dumbrava, satul Ciupelnița, județul Prahova, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „al secco”, pentru biserica parohială, în suprafață de aproximativ 530 mp, conform devizului. Licitația va avea loc în ziua de 19 octombrie 2025, la ora 12:30, în biserica parohială situată la aceeași adresă. Pictorii bisericești interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până în data de 19 octombrie. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Ioan Gabriel Stoica, la telefon 0723.884.683., sau pe adresa de e-mail: parohiaciupelnita@gmail.com.