Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de pictură la Parohia Ciupelnița, județul Prahova

Lucrări de pictură la Parohia Ciupelnița, județul Prahova

Data: 03 Octombrie 2025

Parohia Ciupelnița, categoria a 2-a, din Protoieria Urlați, Arhi­episcopia Bucureștilor, cu sediul în comuna Dumbrava, satul Ciupelnița, județul Prahova, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica „al secco”,  pentru biserica parohială, în suprafață de aproximativ 530 mp, conform devizului. Licitația va avea loc în ziua de 19 octombrie 2025, la ora 12:30, în biserica parohială situată la aceeași adresă. Pictorii biseri­cești interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până în data de 19 octombrie. Informații suplimentare se pot obține de la preotul paroh Ioan Gabriel Stoica, la telefon 0723.884.683., sau pe adresa de e-mail: parohiaciupelnita@gmail.com.

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri