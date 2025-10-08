Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la Parohia
Lucrări de pictură la Parohia Cumpărătura, județul Suceava
Parohia Cumpărătura (gradul III) din localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci, Protopopiatul Suceava II, județul Suceava, organizează în data de 24.10.2025, licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, de la biserica nouă cu hramul „Nașterea Maicii Domnului“. Caietul de sarcini se află la sediul parohiei. Detalii la preot paroh Cătălin-Teodor Popescu, telefon: 0748.601.945; email: popescucatalinteodor@gmail.com.